Le TEKKEN Online Challenge revient

Publié le Mardi 25 mai 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

De la thune à gagner

Bandai Namco a annoncé le retour du Tekken Online Challenge avec cette année, ASTRO Gaming en tant que partenaire officiel casque et mixamp.Tous les joueurs de Tekken 7 peuvent participer. Le Challenge regroupe 14 régions à travers le monde. Les participants se réuniront en ligne pour se battre dans le but de remporter des lots. Plus de $100 000 en prix et en espèces sont à gagner, fournis par Bandai Namco Entertainment et Astro Gaming.Chaque région accueillera un événement Masters et une finale régionale.Plus d'infos via le site officiel . Début des hostilités en août.