Les Eternels, la bande-annonce du nouveau Marvel

Publié le Mardi 25 mai 2021 à 10:00:00 par Sylvain Morgant

Une famille formidable

Voici un Marvel bien mystérieux.On ne sait encore pratiquement rien de l'adaptation des Eternels au cinéma. On sait que le film est réalisé par Chloé Zhao, que le casting rassemble Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Barry Keoghan, Angelina Jolie et Kit Harington.Et ce n'est pas la bande-annonce qui va nous en apprendre plus. Elle nous apprend juste que chez Marvel, il n'y a pas de relecture.Parce que dire en moins de 5 secondes "On les a guidés. On les a aidés à progresser." Puis "On n'est jamais intervenus.", c'est que quelqu'un s'est pas relu… forcément. Si tu les guides et les aides à progresser, ben t'interviens. Bordel.