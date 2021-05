- The Riftbreaker sur Xbox Game Pass à son lancement

Publié le Lundi 24 mai 2021 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Un jeu intéressant

The Riftbreaker sortira sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series. Mais il sera proposé via le programme Xbox Game Pass dès son lancement, donc pour les joueurs Xbox et PC.Il s'agit d'un hack'n slash SF dans lequel vous incarnez le premier humain à débuter la colonisation de la planète Galatea 37, dans le but de préparer la venue d'habitants. Vous devrez explorer les lieux, récupérer des ressources, développer votre base, construire de nouveaux bâtiments... le tout à base de mechas.Une démo vient de sortir sur le Microsoft Store.