HyperX fait sa liste de fête des mères

Publié le Lundi 24 mai 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Et pourquoi pas ?

Parce qu'il n'est pas interdit d'avoir une maman gamer, ou tout simplement, d'avoir une mère qui passe du temps devant un PC pour, au choix, trouver des recettes de cuisine (cliché), trouver des patrons de couture (cliché), regarder les potins des magazines people (cliché), voire, on ne sait jamais, écouter du punk death metal slasher santanique (pas cliché) ou encore pécho sur un site de rencontres en ligne (cliché ou pas cliché ?), HyperX a sélectionné quelques accessoires pour vous.Une petite sélection destinée à vous donner des idées pour la fête des mères :Le Cloud II Wireless , avec 30h d'autonomie, un son 7.1 au prix de 169,99 € (mais quand on aime sa maman, on ne compte pas).Le Cloud Stinger Core Wireless , avec 17h d'autonomie, compatible PS4 et PS5 afin de lui piquer pour vos parties de console. Prix de vente 84,99 €.La Pulsefire Haste , une souris ultra légère que nous avons testée ici La Pulsefire Dart , une souris sans fil avec 50h d'autonomie au prix de 99,99 €.Le Fury Ultra RGB , un tapis de souris lumieux au prix de 54,99 €.Enfin, l' Alloy Origins , un clavier RGB durable au prix de 119,99 €.Alors, vous l'aimez comment, votre maman ?