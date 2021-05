Hentai vs. Evil : p'tits culs et gros nibards sur PS4, PS5 et Nintendo Switch

Publié le Mardi 25 mai 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Zombites ?

Eastasiasoft sort le jeu Hentai vs. Evil le 27 mai sur PS4, PS5 et Nintendo Switch. Comme son nom l'indique, le jeu parle de cul et de démons.Vous allez incarner une p'tite pépée à la poitrine généreuse, à la culotte qui rentre dans les fesses et à la jupette au-dessus de la touffinette, et vous allez vous frotter à toute une horde de démons et de zombies, flingue en mains.Bien entendu, la donzelle sera totalement customisable.Ça ne vole pas haut, ça a l'air particulièrement naze, mais hé, on n'achète pas ce genre de jeu pour le gameplay, hein...