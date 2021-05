Maneater est disponible sur Switch

Publié le Mercredi 26 mai 2021 à 10:00:00 par Théo Valet

Avec un peu plus de mordant ?

Après être sortie sur PS4, Xbox One et PC, c'est à la Switch de profiter de ce "sharkPG" où vous incarner un requin qui va devoir grandir et évoluer en mangeant à peu près tout ce qui se trouve à sa portée. Un test a déjà été écrit sur ce jeu par notre grand chef Cédric. Il avait été d'ailleurs assez déçu. Il faut croire que poursuivre des mérous pour les dévorer durant plusieurs heures n'est pas sa plus grande passion.