Capcom Arcade Stadium est disponible sur PS4, Xbox One et PC

Publié le Mercredi 26 mai 2021 à 09:30:00 par Théo Valet

C'est dans les vieilles bornes qu'on fait les meilleurs jeux ?

Déjà sortie sur Switch en Février, la compilation de Capcom comprenant une bonne dose de jeux classiques des années 84 à 92, est arrivé sur PS4, PC et Xbox One. Comme toujours, cette compilation a pour but de faire découvrir ces vieux jeux aux jeunes d'aujourd'hui. Vous pourrez donc paramétrer vos jeux pour qu'ils soient plus lents, plus simples, avec des filtres d'affichages, etc.Cette grosse compilation propose 32 jeux, comprenant Street Fighter 2, Captain Commando, Legendary Wings, Ghouls'n Ghosts, Final Fight et j'en passe.Capcom Arcade Stadium est gratuite en elle-même, mais pour avoir accès à vraiment tous les jeux, il vous faudra passer à la caisse pour 39,99€. Si vous ne voulez pas tous les jeux, vous pouvez aussi acheter les Packs qui vous donnent accès à 10 jeux et qui sont eux à 14,99€ unité. Oui, ça fait mal le rétro de nos jours.