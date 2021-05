Shin Megami Tensai III Nocturne HD Remaster est disponible

Publié le Mercredi 26 mai 2021 à 10:20:00 par Théo Valet

En concurrence avec Nier Replicant pour le pire nom

Sortie initialement en 2005 sur PS2 sous le nom "Lucifer Call", Shin Megami Tensai III reviens dans une nouvelle version remastérisée et corrigée. Cette version inclut aussi de nouvelles fonctionnalités comme une sauvegarde manuelle, une possibilté de changement de voix (en anglais ou en japonais) et des paramètres de diffilcultés.Dans ce jeu, vous incarné un jeune lycéen qui va se voir doté de pouvoir quand la fin du monde frappe Tokyo. Vous allez devoir vous battre au milieu de dieux et de démons. Vous choix détermineront qui triomphera.Petite anecdote assez sympa, les Shin Megami Tensai sont, de bases, les jeux principaux d'une longue série alors que les jeux Persona en sont les spin-offs. C'est drôle de voir que les spin-offs sont plus connus que les jeux principaux.