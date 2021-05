Publié le Mercredi 26 mai 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Boulette d’Avesnes

Mass Effect Edition Légendaire FIFA 21 Call Of Duty: Black Ops Cold War

Animal Crossing : New Leaf - Welcome Amiibo - Selects Mario Kart 7 Super Mario 3D Land - Selects

Les Sims 4 Farming Simulator 19 – Édition Platinum

Cette semaine encore, mais avec un jour de retard, jour chômé de lundi oblige, nous vous dévoilons le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s'agit de la 19ème semaine de 2021. Et comme chaque semaine, on l'illustre avec un fromage. Il s'agit cette fois-ci une Boulette d’Avesnes. C’est un fromage de vache élaboré avec le caillé frais du Maroilles, écrasé avec du persil, de l'estragon, des clous de girofle et du poivre puis formé à la main.Resident Evil Village résiste bien pour le moment. Mass Effect Edition Légendaire fait une timide arrivée dans le top et pour le reste, mai foi, la Nintendo Switch place toujours ses "vieux" jeux dans le classement. A noter que sur PC, il n'y a que deux jeux qui se sont vendus cette semaine. Si, si. Il n'y a pas de numéro 3...Voici le top des ventes en France pour la semaine du 10 au 16 mai 2021 :