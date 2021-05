Gros morceau de gameplay pour Warhammer Age of Sigmar : Storm Ground

Publié le Mercredi 26 mai 2021 à 11:40:00 par Walid Hamadi

Votre tour arrive

A la veille de sa sortie, Age of Sigmar : Storm Ground vous propose 15 minutes de gameplay commenté. Le tour par tour publié par Focus Home est le premier jeu vidéo à adapter l’univers sombre de Warhammer Age of Sigmar.



Vous pourrez y mener votre armée personnalisée et choisir entre trois factions qui ont chacune leurs styles de combat. Dans cette vidéo, les développeurs contrôlent les solides Stormcast Eternals contre les frêles mais nombreux Nighthaunts. Toutes les unités sont personnalisables via 500 objets à collectionner.



Storm Ground est jouable en solo ou en ligne en 1vs1 et met l’accent sur la collection d’unités, d’équipements et de compétences. Il sera disponible dès le 27 mai sur Xbox One, PS4, Switch, et PC avec un support complet du crossplay.