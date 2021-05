Out of Space dÃ©barque sur PS5 et Xbox Series

Publié le Jeudi 27 mai 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Dans l'espace, personne ne vous entend faire le ménage

PID Games et Behold Studios viennent de lancer Out of Space: Couch Edition sur PS5 et Xbox Series. Ce petit jeu de stratégie jouable en coop, en local, vous emmène dans une nouvelle maison située... dans l'espace.A vous de gérer cette habitation particulière, l'améliorer, fabriquer des objets pour faciliter votre quotidien, la nettoyer, faire avec les aliens qui débarquent sans prévenir et j'en passe...Le jeu est vendu moins de 10 €. Et c'est tellement con et sympa qu'on se dit "bah pourquoi pas ?".