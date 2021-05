Premier rendez-vous selon les règles de l'étiquette

Publié le Jeudi 27 mai 2021 à 09:29:59 par Exterieur

Au premier rendez-vous, vous pouvez vous montrer comme une personne intéressante et agréable et gagner de la sympathie. Ou - démontrer l'ignorance des règles élémentaires de décence et décourager à jamais le désir de communiquer avec vous. Connaître quelques règles de base vous aidera à rester au top.Le premier rendez-vous est une partie importante d'une relation. De plus, cela dépend en grande partie de lui si la relation se poursuivra. Tout est dans tes mains. Si, par exemple, vous êtes allé sur le site Web de Ladadate - rencontre femme pour mariage , vous devez connaître les règles du premier rendez-vous. Au premier rendez-vous, vous pouvez vous montrer comme une personne intéressante et agréable et gagner de la sympathie. Ou - pour démontrer l'ignorance des règles élémentaires de décence et décourager à jamais le désir de communiquer avec vous. Le rôle de l'étiquette est difficile à surestimer dans n'importe quelle situation, y compris au premier rendez-vous. Mais connaître même quelques règles de base vous aidera à être au top.● InvitationIl n'y a pas si longtemps, l'initiative dans les relations venait toujours des représentants de la moitié forte de l'humanité. Dans le monde moderne, un homme et une femme peuvent faire le premier pas et inviter à un rendez-vous. L'essentiel est que la proposition de passer du temps ensemble sonnait avec tact et discrètement. Il est permis d'inviter pour une tasse de café, pour regarder un nouveau film ou simplement pour une promenade dans la rue, mais en aucun cas dans une boîte de nuit ou à la maison.● Belle apparenceL'apparence d'une personne est d'une grande importance. Surtout au premier rendez-vous. Les vêtements en disent long sur leur porteur: ils peuvent faire bonne impression ou effrayer. N'expérimentez pas: choisissez quelque chose de classique dans votre garde-robe. Si la date se passe bien, vous avez encore le temps de montrer toutes vos tenues.● L'art de la conversationUne personne éduquée se distingue par sa capacité à communiquer avec tact, à éviter les sujets sensibles et les pauses gênantes. C'est tout un art, et si vous le maîtrisez, vous deviendrez un causeur intéressant pour tout le monde. Au premier rendez-vous, oubliez un concept tel qu'un monologue: la communication doit se faire sous la forme d'un dialogue. C'est facile à réaliser, même si l'autre personne n'est pas très bavarde.● La question de l'argentSi la réunion a lieu dans un café, un restaurant, un théâtre ou tout autre lieu qui nécessite un paiement, celui qui a invité la date paie les deux. Pendant ce temps, les hommes, en règle générale, préfèrent résoudre indépendamment le problème de l'argent, quel que soit l'initiateur du passe-temps commun.● Fin du rendez-vousA la fin du rendez-vous, l'homme doit accompagner la dame: à la porte de l'appartement ou la mettre dans un taxi. Naturellement, la première option est la plus préférable, car même à l'entrée, la fille peut être en danger, surtout dans l'obscurité. Et bien sûr, une personne bien élevée vous remerciera certainement pour ce bon moment.