Graven : 3D Realms remet Hexen au goÃ»t du jour

Publié le Jeudi 27 mai 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Good old games

On vous a déjà parlé de Graven. Ce jeu, inspiré par le FPS culte de 3D Realms, Hexen, sortira cette année, si tout va bien, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Développé par Slipgate Ironworks et édité par 3D Realms, justement, ce FPS façon années 90 vous plonge dans un monde médiéval-fantastique, dans lequel vous allez incarner un prêtre déchu, qui va devoir se servir de ses capacités magiques pour affronter des ennemis surnaturels.Le jeu vient de sortir en accès anticipé sur Steam, Gog et Epic Games.