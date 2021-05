Daymare : 1994 Sandcastle, l'horreur a une date

Publié le Jeudi 27 mai 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

On va avoir un petit peu les boules, nan ?

Daymare : 1994 Sandcastle sera la préquelle de Daymare: 1998. Ce jeu de survival horror débarquera sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series début 2022.Signé Leonardo Interactive et Invader Studios, le jeu vous renvoie dans la ville de Keen Sight, située dans les bois de l'Idaho, pour découvrir les secrets terrifiants du jeu. C'est là que tout a commencé. C'est là que vous allez tenter de reconstruire le passé de certains des personnages de Daymare 1998...Vous allez incarner Dalila Reyes, un jeu spécial HADES et retourner dans les années 90...