PlayStation Plus : les jeux gratuits de juin

Publié le Jeudi 27 mai 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Pas mal...

Comme chaque mois, les abonnés au Playstation Plus se voient offrir une petite liste de jeux gratuits sur PS4 et aussi sur PS5. On vous rappelle que vous pouvez y jouer si vous les ajoutez à votre bibliothèque et si votre abonnement PS Plus est toujours valable.En ce mois de juin, voici les jeux offerts : Stars Wars Squadrons sur PS4 et Operation : Tango (uniquement sur PS5), disponibles du 1er juin au 5 juillet. Virtua Fighter 5 : Ultimate showdown sur PS4 sera disponible du 1er juin au 2 août.