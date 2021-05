Aluna: Sentinel of the Shards est disponible sur PC et Nintendo Switch

Publié le Jeudi 27 mai 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Inca'n slash

Inspiré d'un Comic signé Paula Garces et Antonio Hernandez, Aluna: Sentinel of the Shards est un action-RPG développé par Digiart Interactive et N-Fusion Interactive.Il vient de sortir sur PC et Nintendo Switch.Vous allez incarner Aluna, la fille d'un Conquistador et de Pachamama, la déesse sud-américaine de la nature. Élevée en Espagne au 16e siècle, Aluna s'embarque vers le Nouveau Monde et y découvre ses racines. A grands coups d'épées dans la gueule.