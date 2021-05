Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin : une nouvelle bande-annonce

Publié le Jeudi 27 mai 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Capcom a dévoilé une nouvelle vidéo de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Le jeu est toujours attendu pour le 9 juillet sur PC, via Steam, et sur Nintendo Switch.Cette nouvelle vidéo présente la lumière rouge qui plonge les monstres dans un état de frénésie, mais aussi dévoile un exemple d'exploration de donhon pour y trouver des oeufs. La fonction rite de transmission, qui permet de collecter des Monsties, a également été montré.Enfin, de nouveaux détails ont été dévoilés quant au lien entre le personnage et le Ratha Destructeur, sans oublier l'endroit où se trouve son grand-père, Red. Des personnages du premier opus font également leur retour.