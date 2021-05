PokÃ©mon Diamant Ã‰tincelant, PokÃ©mon Perle Scintillante et LÃ©gendes PokÃ©mon : Arceus donnent des nouvelles

Publié le Jeudi 27 mai 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Annoncés en mars dernier, Pokémon Diamant Étincelant, Pokémon Perle Scintillante et Légendes Pokémon : Arceus ont refait parler d'eux.On vous rappelle que Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante sont prévus pour fin 2021. Il s'agit des remakes de Pokémon Diamant et Pokémon Perle pour la Nintendo Switch.Même histoire, mais certaines fonctionnalités ont été revues pour coller aux standards actuels. La date de sortie a été dévoilée : le 19 novembre. Fallait au moins une news pour annoncer ça, hein.Quant à Légendes Pokémon : Arceus, toujours prévu pour début 2022, sur Nintendo Switch, on vous rappelle qu'il permettra de découvrir la région de Sinnoh telle qu'elle était à l'origine, bien avant Pokémon Diamant et Pokémon Perle. Le jeu sera en 3D intégralement et proposera un monde bien plus ouvert. L'intrigue se déroule sur le Mont Couronné. Sortie annoncée pour le 28 janvier.Ça aussi ça valait bien la peine d'une news pour l'annoncer...