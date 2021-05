(TEST) Solasta : Crown of the Magister (PC)

Publié le Jeudi 27 mai 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Aux portes des cadors

Prometteur RPG à l'ancienne, Solasta : Crown of the Magister avait à coeur de se hisser au niveau des gloires passées telles que Baldur's Gate et autres Planescape Torment.Ambitieux, le jeu nous faisait de l'oeil depuis bien longtemps et c'est donc avec beaucoup d'impatience et d'attente que nous nous sommes plongés dans le test...Le résultat n'atteint peut-être pas les objectifs initiaux, mais il mérite très largement le coup d'oeil.