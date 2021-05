Oddworld Collection est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 28 mai 2021 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

Ça ne fait pas un pet

Regroupant les jeux Oddworld: New ‘n’ Tasty, Oddworld: Munch’s Oddysee, et Oddworld: Stranger’s Wrath, la compilation Oddworld Collection est sortie sur Nintendo Switch.On ne va pas refaire le match, mais une trilogie comme ça, ça ne se rate pas. Et même si Stranger's Wrath est différent dans son approche et est plus un mélange d'exploration en vue extérieure et de FPS, les trois jeux valent le coup d'oeil.Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire.