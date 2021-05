- Dying Light 2 Stay Human annoncé pour décembre !

Publié le Vendredi 28 mai 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

La bonne nouvelle du jour

Techland a annoncé la sortie de Dying Light 2 Stay Human pour décembre prochain. Le 7 pour être précis. Le jeu sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Une web-série a été initiée pour faire découvrir le jeu. Le premier épisode est ci-dessous.D'autre part, les précommandes (digitales uniquement) sont désormais ouvertes, sachez qu'il y aura notamment une édition collector à découvrir aussi en vidéo ci-dessous.Quoi qu'il en soit, Dying Light étant l'un des meilleurs FPS de ces dernières années, on a franchement hâte d'en découvrir la suite. En tout cas, mou j'ai mon jeu de l'année.