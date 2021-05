- Sonic Colors: Ultimate sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch en septembre

Publié le Vendredi 28 mai 2021 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Encore du vieux remis au goût du jour

Remaster du jeu de plateformes sorti en 2010, Sonic Colors: Ultimate est attendu sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch le 7 septembre prochain.Nouveaux graphismes, nouvelles fonctionnalités, nouveau mode, gameplay amélioré sont au menu de cette nouvelle version de Sonic Colors.Le jeu sera proposé en édition numérique mais aussi physique, dont une édition Day One avec un porte-clef bébé Sonic en cadeau.