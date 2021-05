- Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground est sorti

Publié le Vendredi 28 mai 2021 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Chacun son tour

Premier jeu à se plonger dans l'univers de Warhammer Age of Sigmar, Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground est désormais disponible sur Xbox One, PS4, Switch, et PC. Notez que le jeu propose du crossplay.Il vous met dans la peau d'un ommandant d'une des grandes armées de Warhammer Age of Sigmar. Trois factions y sont disponibles : les Stormcast, les Nighthaunt ou les Maggotkin.Le jeu vous permet de personnaliser votre armée comme vous le souhaitez dans des combats stratégiques au tour par tour. Sortir victorieux vous permet de recruter de nouvelles troupes et d'améliorer celles qui composent déjà votre armée.