- World’s End Club est disponible sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 31 mai 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Tu veux être mon ami ?

Nouveau JRPG signé Kotaro Uchikoshi et Kazutaka Kodaka, à qui l'on doit les séries Danganronpa et Zero Escape, World's End Club est désormais disponible sur Nintendo Switch.Le jeu, édité par NIS America, raconte l'histoire d'étudiants marginaux qui se retrouvent piégés dans un parc d'attractions lors d'un voyage scolaire.Bien entendu, ils vont être en fait plongés dans un jeu de survie, où l'amitié sera la clef de leur réussite.Vincent est sur le test. Mais comme l'amitié, ce n'est pas sa tasse de thé, il met un peu temps...