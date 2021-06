- Port Royale 4 est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 31 mai 2021 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Espèce de gros port

Port Royale 4, le simulateur de commerce du XVIIe siècle qui vous envoie aux Caraïbes et dans lequel vous incarnez un jeune gouverneur de colonie plein d'ambition, est désormais disponible sur Nintendo Switch.A vous le soleil, les cocotiers et l'évolution de votre bicoque de pêche toute pourrie en une ville dynamique et commerçante. Vous pourrez aussi choisir de vous liguer avec l'une des quatre grandes puissances de l’époque : l’Espagne, l’Angleterre, la France ou les Pays-Bas. Vous ferez la liaisoon entre 60 villes à bord de navires authentiques pour faire des affaires, augmenter votre réputation. Sans oublier les combats, au tour par tour.Le jeu est aussi disponible sur PC et consoles depuis septembre 2020.