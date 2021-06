Publié le Lundi 31 mai 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Bio et mutant à la fois

BIOMUTANT (précommande) BIOMUTANT Sea of Thieves Mass Effect Legendary Edition Days Gone Valve Index VR Kit Grand Theft Auto V ARK: Survival Evolved The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition Rust

Comme tous les lundis, parce que oui, aujourd'hui on est lundi, nous vous proposons de découvrir le top des ventes de jeux vidéo sur Steam. Malgré Epic, Humble ou Gog, on vous rappelle que Steam est toujours leader en termes de ventes de jeux dématérialisés sur PC. Et ce, dans le monde entier.Du coup, ce top PC permet d'avoir un bon aperçu de ce qui vous agite en ce moment, si vous êtes un joueur PC.Voici le top 10 des ventes sur Steam pour la semaine écoulée :