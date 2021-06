Publié le Mardi 1 juin 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

simple et pas cher

The Guardian, un gentil p'tit jeu de plateformes 2D, débarque le 14 juin sur Steam . Un jeu avec un certain charme désuet.9 niveaux vous attendent et vous devez les parcourir dans l'espoir d'aller retrouver la pierre élémentaire. 5 classes sont jouables : elfe, druide, robot, magicien et assassin, chacun avec ses capacités uniques et son arbre de progression. Chacun avec ses propres ennemis aussi.A découvrir en vidéo.