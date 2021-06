CRSED: F.O.A.D. est disponible sur Nintendo Switch

Publié le Mardi 1 juin 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Shoot them all

Gaijin Entertainment et Darkflow Software viennent de sortir CRSED: F.O.A.D. (prononcez "cressaif fohade"). Il s'agit d'un shooter en ligne de type Battle Royale.8 champions dotés de super pouvoirs comme invoquer des zombies sont disponibles. Des armes sont disséminées un peu partout et chacun s'affronte en faisant attention aiux aléas de la nature, comme des innondations...Le jeu est gratuit, mais il est possible d'acheter des cosmétiques et des bonus de progression...