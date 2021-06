(TEST) Biomutant (PC, PS4, Xbox One)

Publié le Lundi 31 mai 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Pas si bio, mais très mutant

Après un développement chaotique, Biomutant est enfin sorti sur PC, PS4 et Xbox One. Il est aussi prévu sur PS5 et Xbox Series.Cet Action RPG nous entraîne dans un monde original, très intéressant, avec une faune et une flore particulièrement bien pensées et travaillées.Reste à savoir si le jeu est à la hauteur de nos espérances ou s'il a souffert de sa création à problème...