- Reminiscence : Hugh Jackman se la joue Inception

Publié le Lundi 7 juin 2021 à 09:30:00 par Sylvain Morgant

Souvenirs, souvenirs

Le prochain film d'Hugh Jackman se montre en vidéo.Dans un thriller d’action avec Rebecca Ferguson et Thandiwe Newton, le grand Hugh sera Nick Bannister, détective médiumnique établi à Miami, et qui explore les méandres du passé pour permettre à ses clients de retrouver des souvenirs perdus. Sa vie bascule lorsqu’il accepte de s’occuper de l’affaire d’une certaine Mae interprétée par Rebecca Ferguson.Reminiscence est scénarisé, réalisé et produit par Lisa Joy et sera sur tous nos écrans le 18 août.