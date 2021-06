Publié le Lundi 7 juin 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Du zombi à la carte

The Last Kids on Earth et le sceptre maudit est sorti sur PC et consoles Nintendo Switch, PS4 compatible PS5 et Xbox One compatible Xbox Series.Pour rappel, il s'agit d'un jeu tiré de la série d'animation The Last Kids on Earth, diffusée sur Netflix et adaptée du roman de Max Brallier.Le jeu se déroule dans la ville de Wakefield à affronter des hordes de zombies. Jack, Quint, June et Dirk doivent retrouver les morceaux disparus du bâton de la malédiction dans le but de vaincre Malondre, la reine des monstres gluants, avant qu’elle invoque Rezzoch l’Ancien, destructeur des mondes.