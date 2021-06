Loki, critique des épisodes 1 & 2 de la nouvelle série Disney +

Publié le Mercredi 9 juin 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Du grand Marvel ?

Parce qu'il est fourbe et traître, Sylvain n'a dit à personne que nous avions reçu une invitation à découvrir sur grand écran les deux premiers épisodes de Loki, avec en bonus, champagne, petits fours et rencontre via Zoom avec le big boss de chez Marvel.Il a répondu qu'il venait seul, que personne d'autre n'était intéressé, qu'il était de toute manière le spécialiste Marvel de la rédaction, voire LE spécialiste Marvel de la France, et qu'il était donc le seul habilité à se rendre à cette projection.Demain soir, la rédaction doit tenir un concil pour savoir si on l'exile dans le désert ou pas.