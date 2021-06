- (E3) Ubisoft dévoile Mario et les Lapins Crétins, Rainbow Six, Far Cry 6... (1/2)

Publié le Lundi 14 juin 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Rien de fracassant...

Mass Races : plus on est de fous, plus on rit ! Cette affirmation est d’autant plus vraie dans Riders Republic où les joueurs pourront participer à des courses multisports épiques qui réuniront plus de 50 joueurs. Les nouvelles courses apparaîtront au hasard sur la carte. Les joueurs devront donc être réactifs et se préparer à surveiller leurs angles morts, à protéger leur position et à rester agiles s’ils veulent être les premiers à franchir la ligne d’arrivée.

Batailles de Tricks : les joueurs pourront participer à des matchs à 6 contre 6 et tenter de réaliser autant de tricks que possible sur les différents modules pour gagner des points. L'équipe avec le score le plus élevé remportera le match.

Free-for-All : les joueurs pourront défier de nouveaux adversaires lors de matchs à 12 joueurs et leur donner une leçon au cours d’évènements passionnants.

Mode Versus : les joueurs pourront défier leurs amis et déterminer lequel d’entre eux est le meilleur.

Compétitions multijoueur : conçues pour que les meilleurs riders puissent frimer et montrer ce dont ils sont capables pour atteindre la meilleure place du classement.

"Nails, Hair, Hips, Heels” de Todrick Hall

“Believer” de Imagine Dragons

“Level Up” de Ciara

Ubisoft a profité de ce qui reste de l'E3, pour peu que l'on puisse considérer que cette manifestation est encore vivante, pour dévoiler ses sorties de 2021, voire 2022.Au menu, pas de nouvel Assassin's Creed, quelques infos banales, des jeux déjà attendus et une petite surprise quand même.Cette surprise, c'est l'arrivée. Après le succès du premier épisode Kingdom Battle, il était évident qu'Ubisoft se lancerait dans une suite. Il faudra attendre 2022 pour la voir débarquer sur Nintendo Switch. Ce sera toujours un jeu de type tactique au tour par tour.Nouveaux personnages, nouveaux ennemis, nouveaux lieux, nouvelles mécaniques de jeu...Le jeua également été montré. Il s'agit d'un jeu multijoueur prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series et qui sortira le 2 septembre.Les joueurs pourront s'affronter sur tout un tas d'épreuves. Ailes volantes, VTT, snowboard... courses, tricks... un jeu qui s'annonce aussi délirant que bordélique et où le style aura aussi son importance.sortira le 16 Septembre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Le jeu vous plonge dans une région dévastée du Nouveau-Mexique, alors qu'un météore s'est écrasé, libérant un parasite inconnu. Des agents de Rainbow Six Siege ont réussi à contenir un temps l'épidémie, mais le parasite est alors apparu dans diverses villes des USA.L’équipe REACT (Rainbow Exogenous Analysis & Containment Team), une organisation spécialisée et suréquipée, a été formée par Eliza « Ash » Cohen, la Dr Elena « Mira » lvarez et Jordan « Thermite » Trace. Et vous allez intégrer cette équipe.18 agents seront disponibles. Vous pourrez former des escouades de 1 à 3 joueurs pour aller affronter des ennemis extraterrestres pour un jeu qui, finalement, n'a plus de Rainbow Six que le nom.sortira sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il sera disponible le 4 novembre. 40 nouvelles chansons sont prévues, dont :Sans oublier plus de 700 chansons disponibles via le Just Dance Unlimited, le service d'abonnement à la demande du jeu.