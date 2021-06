- (E3) Microsoft enflamme l'E3 avec Halo, Forza, Age of Empires...

Publié le Lundi 14 juin 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Enfin du lourd...

Finalement, pour le moment, Microsoft est le seul éditeur à avoir un tant soit peu mis le feu à l'E3. Dont on ne sait toujours pas s'il se relèvera de ses cendres, cela dit.De gros titres ont été dévoilés, même si rien n'était nouveau en soi : tous les jeux avaient déjà été annoncés. Mais hé, faut bien se contenter du peu que l'on ait, nan ?sera disponible le 9 novembre sur PC et Xbox One, Xbox Series X et S. Il vous entraînera dans les paysages du Mexique.proposera un mode multi free-to-play. Le jeu est attendu pour la fin de l'année.Egalement très très attendu,sortira le 28 octobre. L'occasion, via une nouvelle vidéo, de découvrir Jeanne d'Arc.sortira le 25 août. Cette suite est aussi signée Double Fine Production. Toujours aussi délirant, le jeu pourrait bien être une bonne petite surprise de cette fin d'été.Enfin,est annoncé sur Xbox Series pour le 27 juillet.