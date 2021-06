- (E3) Bethesda dévoile Redfall, Starfield, Fallout, Doom...

Publié le Lundi 14 juin 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Un E3 sans intérêt ?

Xbox Series X Mode Performance : 1800p – 120 FPS

Mode Equilibré : 2160p – 60 FPS

Mode Ray Tracing : 1800p – 60 FPS Xbox Series S Mode Performance : 1080p – 120 FPS

Mode Equilibré : 1440p – 60 FPS

Mode Ray Tracing : Non disponible PlayStation 5 Mode Performance : 1584p – 120 FPS

Mode Equilibré : 2160p – 60 FPS

Mode Ray Tracing : 1800p – 60 FPS

Un petit E3, on vous dit... c'est le cas aussi pour Bethesda qui ne donnera aucune info sur The Elder Scrolls VI, mais se contentera de balancer quelques infos sur les futurs DLC de Fallout 76, Doom Eternal ou The Elder Scrolls Online...On a aussi droit à, prévu sur PC et Xbox Series, notamment via le Xbox Game Pass dès sa sortie le 11 novembre. C'est un RPG SF., lui, est un FPS en coop dans un monde ouvert. Développé par Arkane, il se déroule dans une ville assaillie par une armée de vampires. Sortie prévue pour l'été 2022.Deux nouvelles mises à jour poursont prévues : Règne d'acier le 7 juillet et Expériditons : The Pitt en 2022.aura droit à une optimisation console pour le 15 juin.Quant à, la mise à jour pour PS5 et Xbox Series est prévue pour le 29 juin.