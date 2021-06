- Diablo II: Resurrected sortira le 23 septembre

Publié le Lundi 14 juin 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Un jeu, une date

Blizzard a annoncé la sortie de Diablo II: Resurrected pour le 23 septembre. On vous rappelle qu'il s'agira de Diablo II, avec des graphismes 3D HD, un son Dolby Surround 7.1, des graphismes améliorés, durant les cinématiques également. Le DLC Lord of Destruction sera inclus.Il sera disponible sur PC Windows via Battle.net, ainsi que sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, et Nintendo Switch.