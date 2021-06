- (E3) Ubisoft dévoile Far Cry 6, Assassin's Creed, Avatar... (2/2)

Publié le Lundi 14 juin 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Rien de fracassant... (bis)

Suite des annonces de l'E3 pour Ubisoft. On vous le rappelle : comme pour souligner à quel point cet évènement a perdu de sa superbe, Ubisoft n'a fait aucune annonce fracassante. Rien de bien extraordinaire. Pas de nouvel Assassin's Creed, pas de grosse surprise... même pas un nouvel épisode de Prince of Persia, par exemple, pour la déconne. Même pas un petit trailer de Beyond Good & Evil 2 dont on doute désormais très fortement d'une sortie un jour...Enfin bon... On poursuit...s'offre une deuxième année de contenus. Le Siège de Paris sortira plus tard cet été et entraînera Eivor en France. Ce DLC sera inclus dans le Season Pass ou proposé à 24,99 €... Enfin, un Discovery Tour: Vinking Age est prévu et proposera comme pour Origins ou Odyssey avec l'Egypte ou la Grèce antiques, d'en apprendre plus sur les Vikings, les pillages, les viols, les décapitations... Il sera gratuit pour les possesseurs du jeu et vendu 19,99 € en solo.sera un service d'abonnement qui permettra d'apprendre à jouer de la guitare ou de la basse, via la méthode du jeu Rocksmith. Il sera disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5. Des versions iOS et Android sont aussi prévues.14,99 € par mois, 39,99 € pour trois moins ou 99,99 € par an, pour apprendre à jouer vos chansons préférées, accord par accord.Développé par Massive Entertainment, en collaboration avec Lightstorm Entertainment et Disney,est un jeu d'action-aventure à la première personne conçu avec le moteur Snowdrop en exclusivité pour consoles nouvelle génération et PC. Vous incarnez un Na'vi et embarquez dans une aventure au cœur des territoires de l'Ouest, une région de Pandora jusqu'ici inconnue, dans une aventure indépendante des films.Et enfin,a dévoilé une cinématique, le contenu du Season Pass et une vidéo de gameplay. Le jeu est attendu pour le 7 octobre sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5.