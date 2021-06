(E3) OlliOlli World dévoile une nouvelle bande-annonce

Publié le Mardi 15 juin 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Skate or die

Les amateurs de skate attendent avec impatience le troisième opus de la série des OlliOlli. OlliOlli World est annoncé pour cet hiver sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC et Nintendo Switch.Une nouvelle vidéo a été dévoilée. Elle vous dévoilera quelques-uns des décors que vous parcourrez dans le jeu, quelques personnages et quelques tricks, bien entendu.