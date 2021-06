Hell Let Loose débarque le 27 juillet

Publié le Mardi 15 juin 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

L'enfer, c'est les autres

Jeu de guerre multijoueur se déroulant durant la Seconde Guerre Mondiale, Hell Let Loose est annoncé sur PC le 27 juillet et sur PS5 et Xbox Series plus tard dans l'année.Actuellement en accès anticipé, le jeu sort donc en version finale. Il permet des affrontements de 100 joueurs face à face, 50 par équipe, sur des cartes inspirées des vrais décors de l'époque et basées sur des images de reconnaissance et des données satellites réelles.Kursk, Stalingrad, Utah Beach, Omaha Beach, Carentan, Foy ou Sainte-Mère-Eglise sont quelques-unes des cartes qui seront proposées au lancement.