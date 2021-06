- (E3) Square Enix balance du Final Fantasy, Marvel, Life is Strange...

Publié le Lundi 14 juin 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Pas si excitant que ça...

Square Enix a essayé de donner un semblant d'intérêt à l'E3 avec quelques annonces. Rien de fracassant, certes, mais bon, on ne peut nier l'effort...Décidément, cette année 2021 s'annonce d'une pauvreté effrayante par rapport aux autres années...a été annoncé pour 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Développé par la Team Ninja, le jeu est un jeu d'action dans lequel on retrouve des monstres emblématiques de la franchise Final Fantasy, à combattre via différentes armes et sorts. Des classes de personnages comme le guerrier, le chevalier dragon et le mage noir seront disponibles.Une version démo, baptisée Trial Version, est disponible sur PS5 dès maintenant et jusqu'au 24 juin., la version remasterisée du quatrième jeu de la série, est prévue pour le 24 juin sur PC, Nintendo Switch et PS4.La vidéo d'ouverture, remasterisée, a été dévoilée.Le pouvoir Psychique d'empathie est au coeur de la nouvelle vidéo de. Développée par Deck Nine Games, le studio à l'origine de Life is Strange: Before the Storm, cette nouvelle aventure raconte l'histoire d'Alex Chen, une nouvelle protagoniste, dans la ville de Haven Springs.Lorsque son frère meurt, Alex va devoir accepter son pouvoir et s'en servir pour faire toute la lumière sur cette tragédie. Le jeu est prévu pour le 10 septembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.est une série remasterisée des six premiers Final Fantasy, en version pixel art. Chacun sera vendu séparemment pour plus de thunes, sur PC et mobiles.Nouveau jeu signé PlatinumGames, Babylon's Fall est prévu sur PC, PS4 et PS5. Sans date de sortie. Le jeu était, à l'origine, prévu pour l'été 2020...On y incarnera des guerries appelés "Sentinels", raccordés à des appareils spéciaux, les "Gideon Coffins", et qui partent à l'assaut de la Tour de Babylone.Outre une bande-annonce, une vidéo-interview des développeurs a été diffusée.Enfin, Marvel's Guardians of the Galaxy a été annoncé pour le 26 octobre prochain, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Un jeu d'action-aventure à jouer en solo. Les dernières incursions chez Marvel signées Square Enix n'ayant pas été convaincantes, on attendra de voir avant de se réjouir.