- Martha is Dead, un thriller au tour du mythe de la Dame Blanche

Publié le Lundi 14 juin 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

C'est une glace ?

Développé par le studio LKA, Martha is Dead est un thriller psychologique. Le jeu est prévu pour cette année sur PC, PlayStation 5 et Xbox.Series.L'histoire est celle de Giulia et sa nounou. Giulia lui demande de raconter l'histoire de la Dame Blanche, cette mariée noyée par jalousie, par son prétendant.Un jeu basé sur une légende italienne...