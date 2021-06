Publié le Mardi 15 juin 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Une histoire pour s'endormir ?

Nacon et le studio bordelais Big Bad Wolf développent actuellement Vampire: The Masquerade – Swansong, un nouveau RPG narratif basé sur la célèbre licence de jeu de rôles.Le jeu permettra de jouer 3 vampires différents, au milieu des luttes de pouvoirs et guerres de clans. C'est un de ces trois personnages qui a été dévoilé en vidéo : Leysha, un membre des Malkaviens, atteinte comme tous ses congénères de troubles psychologiques...Sortie prévue cette année sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Nintendo Switch.