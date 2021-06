- Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2 est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 25 juin 2021 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

On remet ça ?

Sorti l'année dernière sur PC, PS4 et Xbox One, puis sur PS5 et Xbox Series, Tony Hawk's Pro Skater 1 et 2 vient de débarquer sur Nintendo Switch.Cette compilation regroupant les deux premiers jeux de la série en version remasterisée, jeux sortis il y a une vingtaine d'années putain ça nous rajeunit pas, est hautement indispensable.On vous a déjà tout dit dans le test