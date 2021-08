La dÃ©mo de Tales of Arise maintenant sur consoles !

Publié le Jeudi 19 août 2021 à 10:50:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

C'est parti

La démo du jeu est disponible sur PS4/5, Xbox One et Series.Retrouvez Alphen et Shionne partis à l'aventure afin de libérer Dahna du Joug Renan. Au cours de leur quête, ils seront rejoints par Law, Rinwell, Kisara et Dohalim, chacun ayant un profil différent qui profitera à l'équipe. Tous ensemble, ils mèneront le combat qui leur permettra de retrouver la liberté.Dans cette démo, vous pourrez choisir votre personnage favori et explorer une partie d'Elde Menancia, une des régions du jeu et avoir un bon aperçu de ce que le jeu a à offrir. Découvrez le gameplay des combats, l’exploration au travers du camping et de la cuisine, ainsi que le nouveau système de skills.En jouant à la démo, vous récupèrerez "la poupée de Hootle" comme bonus à la sortie du jeu.sera disponible le 10 septembre 2021 sur PlayStation 4/ 5, Xbox One/Series X|S and PC.