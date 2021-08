Skydome est en accÃ¨s anticipÃ©

Publié le Jeudi 19 août 2021 à 10:40:00 par Julia Bourdin

Le MOBA est sur la grille de départ

, le MOBA de gamigo, est dès à présent en accès anticipé, accessible via Glyph et Steam.Pour rappel, le jeu veut proposer, en plus des MOBAs classiques, la possibilité de contrôler certains monstres pour provoquer le chaos dans la défense adverse, la possibilité de déployer des murs et des tours pour se protéger, mais aussi un système d’invasion avec des vagues de monstres à affronter en échange de buffs.Le lancement deen accès anticipé comprend un important correctif "Erebus Invasion" qui inclut le nouveau champion Marcus, des changements de gameplay et d'équilibre, et introduit le nouveau système d'invasion. Une fois les Shadowlings d'Erebus vaincus, les champions peuvent en prendre le contrôle direct pour lancer des attaques sur le côté ennemi de la carte.Le début de l’accès anticipé voit également le coup d'envoi du premier Battlepass de cette saison et le début d'une rotation libre pour les champions jouables.