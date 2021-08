CountryBalls Heroes est repoussé

Publié le Jeudi 19 août 2021 à 10:30:00 par Julia Bourdin

Et les raisons sont un peu... inattendues

Le jeu de stratégie au tour par tour d’Innominate Games, plein de memes et de références au monde réel, sortira sur Steam au quatrième trimestre 2021.Le studio nous explique que le jeu a dû être repoussé, car Steam a besoin de plus de temps pour valider le jeu, probablement en raison de l’aspect références au monde réel. Le studio a donc reçu la recommandation de changer la date de sortie, car Steam risque de ne pas pouvoir valider le jeu avant la date de sortie initiale.Innominate Games nous informe aussi qu’ils nous donneront plus d’informations, notamment sur la nouvelle date de sortie, dès qu’ils auront le feu vert de la part de Steam. Pendant ce temps, ils ont décidé de créer une nouvelle carte jouable et de commencer le développement d’un mode multijoueur. Une bonne nouvelle dans tout ça !Enfin, pour s’excuser et remercier les joueurs, ils envisagent de passer la remise de lancement de -15 % à -20 %.