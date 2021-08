Kiryu Kazuma rejoint les invités de Super Monkey Ball Banana Mania

Publié le Jeudi 19 août 2021 à 10:10:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Dame Da Ne

Je vais être honnête, lorsque l'on m'a dit que SEGA a révélé que Kiryu Kazuma, le protagoniste de la franchise Yakuza, était le nouvel invité de, je n'y ai pas cru.Comme tous les autres invités, Kiryu Kazuma sera gratuit et pourra être débloqué sur toutes les plateformes dès la sortie du jeu le 5 octobre.Le Dragon de Dojima est prêt à rencontrer les singes de Jungle Island dans cette collaboration pour le moins inattendue.Retrouvez Kiryu, avec son costume gris clair, sa chemise bordeaux, et bien entendu ses sourcils froncés. Après Sonic & Tails, Beat de Jet Set Radio, et Kiryu, on peut se demander qui seront les autres personnages à venir.