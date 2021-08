- Pause croquis de Marion

Publié le Mercredi 18 août 2021 à 17:00:00 par Marion Bétremieux

Sortez les extincteurs, ça fera de la chantilly pour les saucisses

Hier soir, on a eu droit à une discussion interminable sur la bouffe, dont les brochettes.Et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment rappelé à quel point ça me manque les soirées barbec' cette année.Alors la seule solution pour maintenant, ce serait presque de le faire à l'intérieur... Ne faites pas ça, s'il vous plaît.On a vu ce que ça donne des côtes de porc brûlées et de la poudre pour éteindre les flammes.Et c'est pas bon...Allez, j'ai encore plein de choses à faire. Je vous retrouve donc demain :)