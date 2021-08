Cyberpunk 2077 nous présente son patch 1.3

Publié le Jeudi 19 août 2021 à 09:50:00 par Julia Bourdin

Le jeu continue de faire amende honorable

CD Projekt Red a annoncé que le dernier patch pourétait disponible pour toutes les plateformes.Le patch contient majoritairement des améliorations et des réparations au niveau de la stabilité et des performances globales du jeu.Ce patch inclut également la première salve de contenu additionnel gratuit. Celle-ci inclut la voiture, deux nouvelles vestes pour V et une apparence alternative pour Johnny Silverhand.Si vous voulez plus de détails sur comment les récupérer, cliquez ici . Je ne souhaite pas vous le spoiler plus si certains d’entre vous veulent chercher par eux-mêmes.D’ici la fin d’année, une mise à jour gratuite pour les consoles next-gen sera disponible afin de profiter pleinement des capacités des nouvelles consoles.