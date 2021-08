Aeon Must Die !, un beat’em-up explosif, sortira cette année

Publié le Jeudi 19 août 2021 à 09:40:00 par Julia Bourdin

Explosif, mais aussi super beau

Développé par Limestone Games et édité par Focus Home Interactive,sortira sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC d’ici la fin de l’année. Il s’agit d’un beat’em-up où se mêlent trahison, amour et vengeance dans un monde de science-fiction à la direction artistique inspirée de l’animation japonaise…Aeon, l’Empereur immortel de la redoutable Void Armada, a été trahi par ses généraux et laissé pour mort. Son corps détruit, son essence affaiblie, il fusionne avec vous dans un acte de rage désespéré pour pouvoir assouvir sa vengeance.Dans la cité futuriste de Pantheon, détruisez ou soumettez ceux qui ont trahi Aeon, tout en luttant pour préserver votre esprit, votre libre-arbitre et le contrôle de votre corps. Vos choix changeront le destin de la galaxie.Bref, déjà ce résumé a l’air bien cool. Un dieu qui essaie de se venger ça me fait beaucoup penser à Asura’s Wrath et ce jeu était cool, j’aime beaucoup les beat’em-up. J’espère qu’on retrouvera le même sentiment de puissance ici.